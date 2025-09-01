29 C
Furto e spionaggio tra xAI e OpenAI: il caso di un ingegnere

Da StraNotizie
L’accusa rivolta a un ingegnere di intelligenza artificiale è di furto e spionaggio industriale. Secondo i legali, l’ingegnere avrebbe sottratto informazioni riservate del chatbot Grok, sviluppato da xAI, per trasferirle a OpenAI. A sporgere denuncia è Elon Musk, fondatore di xAI. L’ingegnere, Xuechen Li, è di origine cinese e, recentemente, ha accettato un lavoro presso OpenAI, portando con sé tecnologie avanzate e caratteristiche superiori a quelle di ChatGPT.

La causa è stata depositata nel tribunale federale della California. OpenAI non è imputata nel procedimento, ma la denuncia enfatizza la rivalità tra Musk e Sam Altman, CEO di OpenAI, e la competizione tra le aziende tecnologiche per dominate nel settore dell’intelligenza artificiale.

Il caso di Li è solo l’ultimo di una serie di conflitti. Musk, co-fondatore di OpenAI, ha già citato in giudizio l’azienda e Altman per deviazione dalla missione originale dell’organizzazione. OpenAI ha risposto con una querela per molestie. Inoltre, xAI ha intentato un’altra causa contro OpenAI e Apple in Texas, accusando quest’ultima di monopolio nel mercato dei chatbot di intelligenza artificiale.

Secondo la denuncia, Li ha iniziato a lavorare per xAI l’anno scorso e avrebbe sottratto segreti commerciali a luglio, poco dopo aver accettato l’impiego con OpenAI, vendendo nel contempo 7 milioni di dollari in azioni di xAI. Si sostiene che Li abbia ammesso di aver rubato file aziendali e di aver tentato di cancellare le prove durante un incontro. xAI chiede un risarcimento danni e un’ordinanza restrittiva per impedire il passaggio di Li a OpenAI.

