9.2 C
Roma
giovedì – 1 Gennaio 2026
Attualità

Furto di veicoli a Osage County

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

L’ufficio del sheriff della contea di Osage sta cercando sospetti coinvolti in una serie di furti d’auto nella zona di Bowring nella prima mattina di martedì. I sospetti hanno preso di mira auto senza lucchetto, rubando oggetti tra cui borsette, portafogli e diverse armi da fuoco. La polizia ritiene che ci possano essere fino a quattro sospetti. Si ritiene che i sospetti stessero guidando un Mitsubishi Outlander color chiaro.

Se si dispone di informazioni utili, si può contattare l’ufficio del sheriff della contea di Osage al numero 918-287-3131. Sono stati resi pubblici dei fotogrammi dei sospetti e del veicolo utilizzato, che potrebbero aiutare a identificare gli autori del reato. Il veicolo è stato descritto come un Mitsubishi Outlander color chiaro, modello 2018. La polizia chiede a chiunque abbia informazioni di contattarli per aiutare a risolvere il caso.

Articolo precedente
Wonder Man: il nuovo eroe Marvel
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.