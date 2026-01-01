Furto di veicoli a Osage County

L’ufficio del sheriff della contea di Osage sta cercando sospetti coinvolti in una serie di furti d’auto nella zona di Bowring nella prima mattina di martedì. I sospetti hanno preso di mira auto senza lucchetto, rubando oggetti tra cui borsette, portafogli e diverse armi da fuoco. La polizia ritiene che ci possano essere fino a quattro sospetti. Si ritiene che i sospetti stessero guidando un Mitsubishi Outlander color chiaro.

Se si dispone di informazioni utili, si può contattare l’ufficio del sheriff della contea di Osage al numero 918-287-3131. Sono stati resi pubblici dei fotogrammi dei sospetti e del veicolo utilizzato, che potrebbero aiutare a identificare gli autori del reato. Il veicolo è stato descritto come un Mitsubishi Outlander color chiaro, modello 2018. La polizia chiede a chiunque abbia informazioni di contattarli per aiutare a risolvere il caso.