Furto di farmaci a Palmanova

Un giovane di 23 anni, residente in provincia di Trieste, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato dopo essere stato sorpreso a rubare farmaci al Pronto soccorso dell’ospedale di Palmanova. Il giovane era stato trasportato al Pronto soccorso in stato di incoscienza e, dopo le prime cure, si trovava in un box del reparto.

Mentre era lì, il personale sanitario lo ha sorpreso a tentare di prendere una siringa da un carrello delle medicazioni. I carabinieri sono stati chiamati e il giovane ha consegnato spontaneamente alcune confezioni di farmaci antidepressivi che aveva sottratto da un armadio dei medicinali rimasto aperto a causa dell’elevato afflusso di pazienti.

Dopo le verifiche, la refurtiva è stata restituita al personale sanitario. Il giovane dovrà rispondere di furto aggravato per il suo gesto. Il fatto è avvenuto recentemente e il giovane era stato portato in ospedale in ambulanza.