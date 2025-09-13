Furto di carburante a Trento: due dipendenti denunciati

A Trento, due uomini sono stati denunciati dai carabinieri per aver sottratto carburante al proprio datore di lavoro. L’indagine ha avuto inizio dopo la denuncia della scomparsa di due tessere di una nota compagnia petrolifera, che permettevano prelievi illimitati di carburante in tutte le stazioni di servizio del territorio nazionale.

Il titolare di una struttura ricettiva ha notato che le tessere erano state utilizzate per acquistare carburante in diverse stazioni della zona e ha informato le autorità. I carabinieri della Stazione di Madonna di Campiglio hanno avviato le indagini visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza. Grazie a questo materiale e alla loro conoscenza del territorio, sono riusciti a identificare i due soggetti coinvolti, che utilizzavano indebitamente le tessere per rifornirsi.

Una perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento delle due tessere e di tre taniche di benzina, una delle quali era nascosta nel bagagliaio di un’auto di uno dei dipendenti. Entrambi i lavoratori sono stati accusati di ricettazione e uso indebito di strumenti di pagamento, in quanto la tessera carburante è considerata un titolo di pagamento.

Il danno complessivo causato ammonta a circa 7 mila euro. La refurtiva recuperata è stata sequestrata e sarà restituita al legittimo proprietario.