Furto di banche dati, Arianna Meloni: “Incivile e pericoloso”

Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia (FdI), ha denunciato la pratica del dossieraggio, definendola “incivile” e “pericolosa”. Durante un’intervista nei pressi di Palazzo Chigi, ha sottolineato come l’intrusione nella vita privata delle persone sia inaccettabile, utilizzando l’esempio della registrazione delle figlie a corsi di danza o pattinaggio, che richiedono firme per il consenso alla privacy. Meloni ha evidenziato che è fondamentale rispettare la dignità degli individui e ha distinto tra la critica legittima riguardo alla politica e il gossip morboso, ritenuto un gioco brutto e pericoloso.

Riguardo alle recenti elezioni in Liguria, Meloni si è dichiarata soddisfatta del risultato ottenuto da FdI, nonostante le difficoltà legate a questioni giudiziarie e a un contesto temporale stretto. Ha proclamato che il partito ha riscontrato un buon successo nella regione, confermando l’efficacia delle politiche del governo e del centrodestra nel complesso. Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni, non ha percepito una flessione di FdI in Liguria, sottolineando che le elezioni amministrative presentano dinamiche diverse rispetto a quelle politiche, ma che i sondaggi indicano una crescita costante del partito, attestatosi attorno al 30%.

Meloni ha anche fatto notare che sono emerse liste civiche molto forti in Liguria e ha criticato l’opposizione, che sembra tentare di unirsi nonostante le divergenze tra i vari partiti. Ha osservato che questa coalizione opposta non sta convincendo gli italiani, i quali desiderano una proposta di governo chiara e coerente. Ha enfatizzato come il centrodestra mantenendo coerenza tra le proprie promesse e le azioni intraprese, riesca a soddisfare le aspettative degli elettori, mentre questo appare meno evidente negli altri partiti.

In sintesi, Arianna Meloni ha proposto un quadro in cui FdI si presenta come un partito coerente e centrato su di un programma chiaro, in contrasto con le incertezze e i conflitti che caratterizzano l’opposizione, sottolineando l’importanza del rispetto reciproco e della dignità individuale nella vita politica.