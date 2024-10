Furto delle Ruote: L’Appello di Alba Parietti a Milano

Alba Parietti ha manifestato il suo scontento sui social dopo che tutte e quattro le ruote della sua auto sono state rubate a Milano. In un post su Instagram, ha rivelato di aver trovato la sua macchina priva delle ruote, nonostante la presenza delle telecamere di sorveglianza nel parcheggio. Ha riferito che anche altre persone della zona di Basiglio e Milano 3 si sono trovate nella stessa situazione, evidenziando un problema di sicurezza che non colpisce solo lei.

Parietti ha descritto Milano come una città in cui “rubano continuamente tutto”, sottolineando che il furto di ruote è solo uno dei tanti crimini che affliggono la città, con un aumento di aggressioni e omicidi. Ha paragonato vivere a Milano a una “roulette russa”, dove il rischio di diventare vittima di reati è sempre presente. Ha espresso la sua frustrazione per l’incapacità dello Stato di garantire sicurezza ai cittadini, evidenziando che uno Stato che non protegge i suoi cittadini in ambiti fondamentali come sicurezza, salute e istruzione è destinato a fallire.

In un secondo post, Parietti ha lanciato un appello alle autorità, chiedendo investimenti maggiori nella sicurezza delle persone. Ha dichiarato: “Investite sulla sicurezza, più sicurezza e forze dell’ordine per i cittadini”, esortando il governo a focalizzarsi su questioni essenziali come strutture, infrastrutture, educazione e sanità, piuttosto che su progetti controversi come il ponte sullo Stretto. Ha concluso il suo messaggio con una forte affermazione, sostenendo che questo paese non ha rispetto per i suoi cittadini, sottolineando così l’urgenza di un cambiamento radicale nella gestione della sicurezza pubblica.

Parietti ha anche espresso vergogna per il fatto che non riesce a garantire un futuro sereno e sicuro per le generazioni a venire, testimoniando il suo profondo malessere per la situazione attuale nella città. La sua denuncia vuole accendere i riflettori su un problema serio e crescente, richiamando l’attenzione delle istituzioni competenti a intervenire in modo efficace per migliorare la sicurezza pubblica a Milano.