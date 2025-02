Furto da migliaia di euro in un negozio di cosmetici a Roma: tre arresti e merce nascosta nei calzini.

Tre cittadini rumeni sono stati arrestati a Roma per furto di cosmetici. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato che ha scoperto il piano del furto tramite un sistema di videosorveglianza. Gli agenti del Commissariato Appio Nuovo hanno notato un uomo con comportamenti nervosi davanti a un negozio su Via Appia, attirando così la loro attenzione. Poco dopo, due donne, con rigonfiamenti visibili nelle loro magliette e calze, sono uscite dal negozio e si sono dirette verso l’uomo per allontanarsi in auto.

Durante il controllo del veicolo, gli agenti hanno trovato due bustoni contenenti cosmetici e abbigliamento, per i quali i tre non sono stati in grado di fornire scontrini o spiegazioni valide. Le donne avevano nascosto diversi prodotti di bellezza, come matite per occhi, rossetti e mascara, nelle calze e in una fascia elastica, simile a quelle utilizzate dalle addette al make-up. Le telecamere di sorveglianza hanno confermato che le donne stavano svuotando gli scaffali di cosmetici.

La merce rubata, del valore superiore a 1500 euro, è stata restituita. I tre cittadini rumeni, già noti alla polizia, sono stati arrestati per furto pluriaggravato in concorso. Le due donne, di 21 e 24 anni, sono state denunciate anche per ricettazione e sottoposte a obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con divieto di ritorno nei comuni dei Castelli Romani. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.