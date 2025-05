Furto da 4500 Euro all’Outlet: Ecco Cosa Hanno Rubato

Tre persone sono state arrestate sabato pomeriggio in un noto outlet di Roma per furto di cosmetici e abbigliamento. Gli arrestati, due donne e un uomo, erano stati notati da un addetto alla vigilanza che ha segnalato il loro comportamento sospetto, caratterizzato da frequenti viaggi tra i negozi e l’area parcheggio per consegnare la merce a un complice in auto.

Quando la polizia è intervenuta, l’uomo ha tentato di fuggire, creando panico tra i passanti, ma è stato arrestato poco dopo dagli agenti del IX Distretto Esposizione. All’interno della sua auto sono state trovate tre buste contenenti prodotti cosmetici e profumi, privi di scontrino fiscale. Le due donne, bloccate dal personale di sorveglianza, avevano con sé kit di bellezza occultati.

Le telecamere di sorveglianza hanno registrato le donne mentre rubavano dalla merce esposta, per un valore superiore ai 4.500 euro, restituita ai legittimi proprietari. Gli arrestati, di nazionalità rumena e già noti alle forze dell’ordine, sono stati incriminati per furto in concorso, mentre l’uomo affronta anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’autorità giudiziaria ha disposto per loro gli arresti domiciliari. Si ricorda che i tre indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it