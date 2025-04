Furto da 250 mila euro a Torino: ladri sfondano la cassaforte tramite un’impalcatura

Due arresti sono stati effettuati dalla Polizia di Stato a Torino in seguito a un furto in abitazione. Grazie a indagini tempestive, un italiano e un romeno sono stati accusati di aver sottratto gioielli per un valore di 250.000 euro nell’aprile 2024. L’operazione è stata eseguita il 15 aprile.

I due uomini, insieme a un complice amico della vittima, hanno approfittato dell’assenza della persona derubata, che era in vacanza, per entrare nell’abitazione. Si sono arrampicati su un’impalcatura, hanno tagliato una serranda in acciaio e forzato una porta finestra, riuscendo a sradicare la cassaforte dal muro e a rubare gioielli e orologi.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Torino, hanno consentito di identificare rapidamente i responsabili. Il primo indagato è stato trovato nella sua abitazione in provincia di Torino, dove era già agli arresti domiciliari per una precedente rapina. Il secondo è stato rintracciato a Torino, dove stava scontando una pena per furto aggravato.

Attualmente, il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e gli indagati godono della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Tuttavia, il giudice delle indagini preliminari di Torino ha riscontrato gravi indizi di colpevolezza nei loro confronti. L’operazione evidenzia l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini.