Furto con destrezza in centro Firenze: tre arresti grazie all’intervento rapido dei carabinieri

Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri a Firenze per furto con destrezza ai danni di una turista. L’evento è avvenuto domenica 2 marzo 2025, quando i militari in servizio di controllo del territorio, volto a contrastare i reati contro il patrimonio, hanno notato i sospetti in azione.

Durante un pattugliamento in via dei Calzaiuoli, i Carabinieri hanno osservato tre individui—un 57enne ungherese, un 31enne rumeno e un 71enne italiano—che si avvicinavano furtivamente a una turista proveniente da Faenza. I sospetti sono stati visti mentre aprivano lo zaino della donna e le sottraevano il portafoglio. Grazie all’intervento immediato delle forze dell’ordine, il furto è stato sventato e il portafoglio è stato restituito alla vittima.

I sospetti, già noti alle autorità, sono stati bloccati sul luogo del reato. Dopo il rito direttissimo avvenuto la mattina successiva, l’Autorità Giudiziaria ha disposto misure diverse per i tre: due di loro ai domiciliari e uno in custodia cautelare in carcere. La loro colpevolezza dovrà essere dimostrata durante il processo, e per tutti vige la presunzione di innocenza.

In questo contesto, l’efficace operazione dei Carabinieri ha messo in evidenza l’importanza della Vigilanza e del controllo del territorio nella prevenzione dei reati, fornendo così sicurezza ai turisti che visitano la città.