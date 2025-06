Furto auto a Catania: arrestato pluripregiudicato 46enne

Un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania per il furto di un’auto. L’episodio si è verificato nella notte in viale Mario Rapisardi, dove l’individuo, assistito da complici, ha rubato un’autovettura. Questi ultimi sono riusciti a fuggire in moto non appena hanno avvistato la polizia.

Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia, l’uomo ha manomesso il veicolo, mettendolo in moto e tentando di allontanarsi rapidamente. Tuttavia, gli agenti della squadra volanti, mentre effettuavano un controllo nel quartiere Cappuccini, hanno notato l’auto con il 46enne a bordo, inseguita da motociclisti incappucciati. Questi ultimi hanno accelerato per sfuggire al controllo.

A quel punto, è iniziato un inseguimento che si è concluso quando l’auto rubata è stata fermata. Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno trovato attrezzi usati per i furti, tra cui un tubo in ferro e una pinza giratubi, che sono stati sequestrati.

Gli agenti hanno rintracciato il legittimo proprietario dell’auto, che l’ha riottenuta dopo aver presentato denuncia. L’arrestato, invece, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo di fronte all’Autorità Giudiziaria, mantenendo la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it