Furto a Latina: arrestati due ladri

I Carabinieri hanno arrestato due cittadini nordafricani dopo un furto consumato all’alba ai danni di un’agenzia di viaggi in via Armellini a Latina. Uno dei ladri è stato arrestato subito, mentre l’altro è stato rintracciato dopo ore di ricerche.

I due stavano tentando di fare acquisti con alcune carte bancomat sottratte durante il furto nell’agenzia, all’interno della stessa zona della città. I Carabinieri sono riusciti a risalire ai due soggetti grazie a un loro passo falso: i due malfattori stavano cercando di utilizzare le carte Bancomat rubate in Viale 18 Dicembre, non lontano dall’agenzia di viaggi dove le avevano rubate.

Le notifiche arrivate al titolare dell’attività in Via Armellini hanno permesso di localizzare la carta e con essa il luogo esatto dove si trovava in quel momento. I militari si sono recati nel negozio dove i due soggetti stavano tentando di fare acquisti con la carta bancomat, e lì hanno effettuato il primo fermo di uno dei due ladri, dopodiché è iniziato l’inseguimento del complice.

Il secondo soggetto, fermato poche ore dopo in sella a uno scooter, aveva con sé un trapano e altri arnesi da scasso. Entrambi sono in stato di fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.