Furto a Albettone: assalto in casa di politico locale

Cinque rapinatori hanno fatto irruzione nella casa del fratello di Joe Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Albettone, un comune in provincia di Vicenza. Il colpo è avvenuto durante l’ora di pranzo, quando la famiglia era occupata nella cucina del ristorante che gestiscono.

I banditi hanno minacciato la sorella di Joe Formaggio, che ha cercato di opporsi, ma questi hanno rubato senza esitazioni. Joe Formaggio ha reagito con fermezza, sottolineando che hanno sbagliato famiglia, e ha anche inseguito i fuggitivi con la propria auto nella speranza di individuarli.

Le indagini sono ora affidate ai carabinieri della stazione di Campiglia, che possono contare su prove fondamentali. Le telecamere di videosorveglianza di una casa nelle vicinanze hanno immortalato la fuga dei rapinatori, compresi i momenti di tensione in cui Tumuela Formaggio, sorella di Joe, ha tentato di inseguirli.

