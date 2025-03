Furti Notturni a Cagliari: Arrestato un 46enne In Flagranza di Reato

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Cagliari per furto aggravato dopo essere stato colto in flagrante mentre rovistava all’interno di un’auto parcheggiata vicino a Piazza Repubblica. L’individuo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato riconosciuto dagli agenti. Poco prima, era stato denunciato per un altro furto su un’autovettura in sosta in via Giolitti.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto vari oggetti in suo possesso, tra cui il display di un’autoradio, diversi caricabatteria, un powerbank wireless e altri effetti personali, tutti nascosti nelle tasche dei vestiti. Il 46enne era già sottoposto a un provvedimento di foglio di via obbligatorio, che gli vietava il ritorno nel comune di Cagliari. Dopo l’arresto, i fatti sono stati presentati al Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.), che ha convalidato l’arresto e disposto il trattenimento dell’uomo presso la casa circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Tutte le informazioni sono state comunicate nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, in attesa di ulteriori sviluppi e del giudizio finale.