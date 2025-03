Furti in abitazione: arrestati 9 giovani a Forlì

Nove arresti sono stati effettuati dalla Polizia a Forlì, dove un gruppo di giovani senza fissa dimora è stato accusato di furto, rapine e lesioni personali. L’operazione ha coinvolto i Reparti prevenzione crimine e le Squadre cinofile antidroga.

Secondo quanto riportato dalla Polizia di Stato, i nove giovani stranieri, di cui tre già in carcere, sono stati raggiunti da un decreto di custodia cautelare; un decimo soggetto è risultato irreperibile. Il gruppo operava principalmente nella zona della stazione, nel centro storico e nei centri commerciali della città. Gli indagati sono accusati di reati violenti commessi nell’ultimo anno, caratterizzati da minacce e uso di armi. Tra gli episodi più gravi emerge una rapina con coltello ai danni di un viaggiatore nella zona della stazione ferroviaria e un’aggressione ai danni di un minorenne all’interno di un centro commerciale.

Gli indagati, tutti di circa vent’anni, sono privi di fissa dimora e lavoro, e sono stati già denunciati per occupazione abusiva di immobili pubblici o privati in disuso. Durante l’operazione, sono state effettuate diverse perquisizioni nei luoghi in cui vivevano.

Questa operazione evidenzia il fenomeno della criminalità giovanile nella città di Forlì e la risposta delle forze dell’ordine per contrastare tali attività illecite. La Polizia continua a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini.