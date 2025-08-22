Furti e videosorveglianza a Roma: allerta per i cittadini

Un enorme “Grande Fratello” clandestino sorveglia i romani ogni giorno, grazie a dispositivi di videosorveglianza domestica sempre più diffusi. Questi impianti, progettati per prevenire furti, possono rappresentare una grave minaccia per la cybersicurezza, come dimostra il recente caso di Stefano De Martino e della sua compagna Caroline Tronelli. Le loro immagini intime, catturate in casa, sono state diffuse online, mettendo in luce un fenomeno preoccupante e in crescita, riscontrabile in tutta Roma.

Indagini della polizia postale hanno già rivelato un giro di video ripresi di nascosto in abitazioni, spogliatoi e bagni pubblici. Diverse vittime, per vergogna o ignare di essere state filmate, non denunciano questi episodi, mentre molti non si rendono conto di trovarsi su siti porno, anche nel dark web. I video rubati, insieme ai dati personali delle vittime, possono arrivare a valere migliaia di euro. La polizia sta alzando il livello di attenzione in tutta Roma e nelle altre città italiane, considerando le intrusioni nei sistemi di videosorveglianza un problema sempre più serio.

Per interrompere la diffusione dei video, è fondamentale fare denuncia immediata. Purtroppo, una volta pubblicato il materiale riservato, risulta difficile, se non impossibile, bloccarne la circolazione. Inoltre, il web e piattaforme come Telegram possono nascondere informazioni preziose per i malintenzionati, che operano indisturbati, approfittando della vulnerabilità dei sistemi di sicurezza domestici.