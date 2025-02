Furti e Droga: Un’Inchiesta nei Bagni della Stazione

Un’operazione antidroga effettuata dalla Polizia di Stato della Questura di Cuneo ha portato alla scoperta di nascondigli per sostanze stupefacenti a Bra, in particolare nell’area della stazione ferroviaria. Il 7 febbraio 2025, la Polizia, con l’assistenza della Squadra Mobile e della Polizia Municipale, ha avviato controlli mirati per combattere lo spaccio di droga.

Durante i controlli, un cittadino gambiano, senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato rintracciato all’esterno di un bar nella stazione. Segnalato dal cane antidroga “Elvis”, l’uomo risultava violare un provvedimento di Daspo urbano ricevuto a giugno 2024 ed è stato pertanto deferito in stato di libertà. All’interno dello scalo ferroviario, sono stati rinvenuti in totale mezzo panetto di hashish del peso di circa 50 grammi, un involucro di hashish di 0,62 grammi e tre dosi di crack del peso di 1,64 grammi, tutti sequestrati a carico di ignoti.

Inoltre, la Questura ha effettuato controlli antidroga presso un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Bra, su richiesta del dirigente scolastico. Questa operazione, conclusasi senza esito negativo, fa parte di un progetto volto a sensibilizzare gli studenti sui rischi legati all’uso di sostanze d’abuso e a promuovere la partecipazione all’iniziativa Ministeriale “PretenDiamo Legalità”. Queste azioni mirano a garantire la sicurezza e la legalità nell’area di Bra.