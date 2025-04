Furti di Rolex a Roma Nord

Tancredi Antoniozzi, figlio dell’onorevole Alfredo Antoniozzi di Fratelli d’Italia, è stato arrestato per aver orchestrato una banda di rapinatori specializzati nel furto di orologi di lusso a Roma. L’inchiesta è iniziata dopo un colpo di 20mila euro ai danni di una vittima a dicembre. Il giudice per le indagini preliminari ha autorizzato l’arresto di Tancredi, 23 anni, che individuava le sue vittime tramite i social network, prediligendo giovani che mostravano orologi costosi, in particolare Rolex.

Le prove contro di lui includono intercettazioni in cui si vantava dei suoi crimini e la testimonianza di un complice. Un’operazione chiave ha visto David Cesarini, un alleato di Antoniozzi, realizzare un furto, mentre Antoniozzi osservava da un’auto. Successivamente, Tancredi ha tentato di estorcere 8mila euro alla vittima offrendo aiuto per recuperare l’orologio rubato.

Il piano però ha subito un colpo quando un altro complice, Manuel Fiorani, ha deciso di denunciare l’accaduto alla polizia. Da quel momento, Antoniozzi ha cercato di intimidire Fiorani, con minacce dirette e appostamenti sotto casa sua. In un episodio, Tancredi ha urlato a Fiorani che avrebbe fatto del male a sua madre mentre cercava di sfondare la porta della sua abitazione.

L’inchiesta ha scatenato un’attenzione mediatica significativa, non solo per il coinvolgimento di un politico, ma anche per la modalità dei reati, che si sono evidenziati nel contesto di una crescente preoccupazione per la sicurezza in alcune aree di Roma.