Furlani sogna il record del mondo al Festival dello Sport Italia

Il campione del mondo di salto in lungo, Mattia Furlani, ha partecipato al “Festival dello Sport” di Trento, dove ha condiviso le sue aspirazioni future. Fresco di un’importante vittoria a Tokyo, Furlani ha dichiarato di voler puntare al record del mondo e ha scherzato su ciò che sarebbe disposto a fare per superare il primato di Mike Powell. Tra le sue risposte, ha menzionato anche la possibilità di vedere la Lazio vincere la Champions League.

Furlani, che ha solo 20 anni, ha parlato della sua stagione e delle sfide affrontate. Ha ricevuto incoraggiamenti da due leggende dell’atletica, Mike Powell e Robert Emmiyan, che hanno elogiato il suo talento e la sua mentalità. Furlani ha riconosciuto che vincere il titolo mondiale è stato un risultato significativo, ma ha anche affermato che il suo attuale salto di 8.39 metri non è sufficiente per battere il record di Powell di 8.95 metri.

In vista delle Olimpiadi di Los Angeles, Furlani ha sottolineato l’importanza della preparazione e dell’impegno costante. Ha espresso la sua determinazione a crescere e raggiungere il massimo potenziale prima di questa importante competizione. Inoltre, ha confermato la sua disponibilità a partecipare alla staffetta 4×100, evidenziando i suoi buoni tempi nei 100 metri e la sua voglia di contribuire alla Nazionale. Questo giovane atleta mostra grande entusiasmo e ambizione per il suo futuro sportivo.

