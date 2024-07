Furkan Palali (Fikret di Terra Amara) verso il cast del Grande Fratello?

E se fra i papabili vipponi della nuova edizione del Grande Fratello ci fosse l’attore turco Furkan Palali che in Terra Amara ha interpretato il ruolo di Fikret? L’ipotesi è stata avanzata dal sito televisivo BlogTvItaliana in seguito alle recenti dichiarazioni che l’attore ha fatto all’evento BCT – Benevento Cinema e Televisione.

Nel dettaglio, Furkan Palali ha confessato di studiare da mesi la nostra lingua per poter, eventualmente, lavorare nel nostro Paese.

“Il popolo italiano è davvero molto accogliente. Sono rimasto colpito dal calore e dall’affetto trasmesso sin dal mio arrivo in questa città. Sono incredibilmente felice e grato per tutto questo. Ho iniziato a studiare l’italiano da cinque mesi così da poter valutare possibili lavori futuri. Sento che c’è un affetto reciproco tra me e il pubblico e spero vivamente di poter condividere nuovi progetti insieme”.

Furkan Palali seguirebbe così le orme di Aras Senol, attore turco di Terra Amara che dopo un paio di mesi di full immersion di italiano ha partecipato a L’Isola dei Famosi uscendone addirittura vincitore.

L’attore, al BCT, ha inoltre rivelato di aver girato una nuova serie televisiva dove interpreta il ruolo di un poliziotto. Un progetto già disponibile su una piattaforma turca e presto in arrivo anche in Italia con i sottotitoli. “È un progetto a cui tengo molto, ho lavorato tanto sul mio personaggio e non vedo l’ora che lo vediate. Qui mi sento come a casa e non vedo l’ora di poter comunicare ancor più con tutti voi”.