Con le telecamere accese i conduttori dei programmi tv sono quasi sempre impeccabili ed educatissimi, ma dietro le quinte le cose ogni tanto vanno diversamente. Basta leggere i retroscena pubblicati dai settimanali e dagli insider per capire che nei backstage dei nostri show preferiti succede di tutto e che i presentatori sono esseri umani, con simpatie, antipatie, rivalità e momenti in cui danno di matto. Se siamo abituati a leggere di frecciatine più o meno velenose (soprattutto tra le regine della tv), oggi è stato pubblicato un rumor più pesante di una semplice tensione tra due conduttori.

Giuseppe Candela ha pubblicato la sua solita rubrica ‘A lume di Candela’ su Dagospia e tra i tanti indovinelli (uno riguarda anche una gieffina diventata escort) ce n’è uno davvero interessante. Stando alle informazioni arrivate al giornalista, due conduttori avrebbero dato vita ad una catfight epica, sfociata però in un insulto sessista. Nel backstage di uno show un presentatore avrebbe urlato ‘sei una P’ alla sua collega.

“Dietro le quinte di un noto programma italiano sono volate parole grosse tra due conduttori. “Sei una pu*****”, ha sbottato tra le tante cose uno dei due. C’è da dire che la situazione è tesa da tempo. Chi sono questi due volti della tv?”

Ovviamente anche in questo caso i nomi dei protagonisti non sono stati rivelati e non fate ipotesi nemmeno voi altrimenti…



“Lite tra conduttori”: la rubrica a a Lume di Candela.