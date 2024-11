Furiosa lite, mandati via gli allievi: caos nella scuola di Amici, i due prof arrivano ai ferri corti

Tensione ad Amici 24 per una lite accesa tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, costringendo la produzione a allontanare gli allievi dallo studio. L’episodio, avvenuto durante il daytime del 4 novembre, ha destato scalpore tra i telespettatori. La tensione tra i due insegnanti di canto si è manifestata chiaramente, portando alla decisione di interrompere il lavoro degli allievi e mandandoli nella casetta. Tutti sono in attesa di come reagirà Maria De Filippi nel prossimo episodio, poiché i due insegnanti sembrano incapaci di trovare un accordo.

Il conflitto è scoppiato quando Zerbi ha chiesto agli allievi di esprimere un giudizio sulle loro performance, valutando interpretazione, scrittura e presenza scenica. Nonostante i feedback positivi, Zerbi ha mostrato disappunto, accusando gli allievi di essere troppo benevoli nel dare voti. Dopo la creazione di una classifica, Pettinelli è intervenuta, esprimendo chiaramente il suo disappunto. Le sue parole erano cariche di emozione e critiche nei confronti di Zerbi.

La situazione è degenerata quando Pettinelli ha accusato Zerbi di incoerenza, sottolineando che lui stesso dava voti mentre criticava gli allievi. La tensione è aumentata, portando Pettinelli a urlare contro Zerbi, utilizzando termini pesanti. La classifica dei cantanti ha visto al primo posto ILAN e CHIAMAMIFARO, seguiti da DIEGO, SENZA CRI, LUK3, TRIGNO e NICOLÒ, alimentando ulteriormente la polemica e portando Pettinelli a mettere in discussione la validità del sistema di valutazione di Zerbi.

Zerbi ha risposto in silenzio alle accuse, il che ha suscitato molteplici reazioni tra gli allievi, imbarazzati dalla situazione. Questo scontro ha sollevato interrogativi sulla gestione del programma e sulle dinamiche delle valutazioni. La produzione ha ritenuto necessario intervenire per mantenere un clima di lavoro sereno, chiedendo agli allievi di ritirarsi. L’episodio ha messo in luce la forte rivalità tra i due insegnanti, che sembra non destinata a placarsi.

In attesa della prossima puntata, resta da vedere come Maria De Filippi gestirà la situazione e come evolveranno le dinamiche all’interno della scuola di Amici, con l’episodio che ha suscitato un grande interesse sui social, diventando un tema caldo tra i fan del programma.