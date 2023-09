Furia di Daniele al GHVip, bestemmia in diretta: “Chiamo la Polizia! Spacco tutto”

Ieri sera al Gran Hermano Vip c’è stato un vero show offerto gentilmente da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La produzione ha concesso al veneto di entrare nel giardino della casa, ma ha anche posto delle condizioni alla gieffina per vedere il fidanzato: 12.000€ decurtati dal montepremi per 3 minuti di incontro. Questa proposta diabolica ha portato alla crisi della venezuelana e alla furia del suo compagno.

Oriana è scoppiata a piangere disperata, ma per non fare un torto ai suoi coinquilini ha deciso di non vedere Dal Moro. La gieffina però è corsa alla porta che la separava dal 32enne: “Amore sì sono io! Dove sei? Sei da solo lì dietro? Ti amo! Ascoltami, non mi odiare, ho deciso così perché non si può! Ti prego capiscimi“.

Daniele (probabilmente arrabbiato con la produzione) ha cercato di comunicare con la fidanzata e si è lasciato scappare anche una bestemmia: “Sì ti capisco, ho capito Dio c**e, ma io non posso tornare a casa con te così, lo capisci Oriana?“.

La furia di Daniele Dal Moro: “Ha detto che chiamava la Polizia”.

Il gieffino Alex Caniggia ha anche raccontato agli altri concorrenti che Daniele avrebbe iniziato a battere contro la porta che lo divideva da Oriana, urlando che voleva chiamare la Polizia: “Ero lì con lei e altri e sentivo le urla. Lei piangeva da una parte e lui dall’altra urlava che voleva vederla era una furia. Sbatteva contro la porta perché voleva vederla. Sbatteva forte e diceva ‘voglio chiamare la Polizia, chiamo la Polizia’. Sì sono molto passionali entrambi“.

Dal Moro dopo essere stato fatto uscire dalla casa del Gran Hermano Vip ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram: “Non me ne vado da qui senza vedere Oriana! I sentimenti non sono un gioco“. Poco dopo l’ex vippone si è anche appostato fuori dalla casa ed ha gridato: “Amore ti amo! Spacco tutto te lo giuro“.

praticamente nel giro di un’ora c’è stato l’attacco di panico di oriana, daniele dentro una gabbia d’oro, la bestemmia in diretta e la polizia chiamata perché daniele ha rotto la porta del confessionale MI SENTO COSÌ #oriele pic.twitter.com/ShSkFxdJGV — g (@minilouis_) September 19, 2023