Furgoncino schiacciato tra due camion.

Oggi, poco prima delle 9, si è verificato un incidente mortale sull’A4 in direzione Milano, tra l’area di servizio Arino Ovest e Padova Est, nel comune di Vigonza (Padova). Una donna ha perso la vita mentre guidava un furgoncino che è stato schiacciato tra due mezzi pesanti. Nell’incidente sono rimaste ferite anche altre due persone: la passeggera del furgoncino e il conducente del tir che l’ha tamponato. Il conducente del primo camion, un’autocisterna priva di carico, è risultato illeso.

La polizia stradale di Mestre è intervenuta per esaminare la dinamica e le cause del sinistro. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche l’ambulanza, l’automedica e l’elicottero del Suem 118, insieme ai vigili del fuoco dotati di un’autogru e al personale di Concessioni Autostradali Venete per garantire i soccorsi e effettuare i rilievi del caso. A causa dell’incidente, il centro operativo di CAV Concessioni autostradali venete ha temporaneamente chiuso entrambe le carreggiate per facilitare l’atterraggio dell’elisoccorso.

La situazione ha causato notevoli rallentamenti, con code che hanno raggiunto fino a 12 chilometri in direzione Milano e 3 chilometri in direzione Trieste, dovute anche alla presenza di curiosi che si sono fermati per assistere.

Le autorità stanno lavorando per chiarire le circostanze dell’incidente e per ripristinare la normale circolazione nel minor tempo possibile.