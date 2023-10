Fuorionda choc di Giambruno: “Perché non ti ho conosciuta prima?”

Ancora una volta Andrea Giambruno è al centro di una polemica. Questa volta non c’entrano le gaffe e gli scivoloni su temi delicati, ma un video trasmesso da Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha mostrato un fuorionda di Diario del Giorno, dove si vede il conduttore che vomita una parolaccia dietro l’altra e che dice alla sua collaboratrice: “Che intelligente, perché non ti ho conosciuta prima?!“. Sarà felice Giorgia.

“Ma non mi rompessero il ca**o con il mio ciuffo. Già che ce li ho i capelli, sono 42 anni che ce li ho. Poi qui dentro sono tutti pelati. Ma non mi rompete i cog***i. Non mi rompessero il ca**o. – si sente nel fuorionda – Qui c’è gente che bestemmia in onda e con me guardano il capello. Che ca**o vuoi scusa? Non dire ca**ate, tu fatti i ca**i tuoi.

Per me l’unico giudizio che conta è quello della Viviana. Ma poi guardate che bello questo blu estoril. Questa bellezza di questo blu estoril. Blu Cina? No si chiama blu estorial, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo. Blu Cina non ti si addice. Blu Cina è robetta, blu estorial è un livello più alto. Sembri una donna iteligentissima. Ma perché non ti ho conosciuta prima? Dai è incredibile. Oggi sei di buon umore? Ieri mi è dispiaciuto vederti così”.