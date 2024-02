“Fuori Varrese”, pubblico in rivolta per le nuove frasi contro Beatrice

Per mesi Beatrice Luzzi ha dovuto sopportare atteggiamenti inaccettabili di Massimiliano, tanto che sui social è nato l’hashtag ‘Fuori Varrese’. Durante la puntata del Grande Fratello del 16 dicembre Alfonso Signorini è intervenuto ed ha dato un’ultimatum all’attore di Luca Era Gay: “Io devo essere chiaro con te, tu la prossima volta che fai così sei squalificato. Non esiste una roba del genere! […] Per noi sarebbe stato più facile squalificarlo. Avrei potuto arrivare qui con una busta nera. Certo, se non cambia, la prossima volta lui fa le valige! Beatrice è stata bersagliata ed è inutile che dite che non è vero“.

Massimiliano si è giustificando dicendo che i suoi atteggiamenti erano una sorta di recita e poi si è scusato con Beatrice: “La mia era come una recita, evidentemente ho confuso l’attore con la realtà“. E a quanto pare il gieffino in questi giorni è tornato a fare le “recite”.

“Fuori Varrese” scoppia nuovamente la rivolta social.

Da giorni Massimiliano stuzzica Beatrice, anche per cose in cui la Luzzi non c’entra nulla, ma ieri la situazione è degenerata. Appena sveglio Max si è diretto in giardino e ha detto a Perla e Greta di essere molto arrabbiato: “Tenetemi calmo che faccio esplodere una bomba“.

L’attore si è sfogato anche con Anita: “Non ho mai visto una roba del genere. Quella fa manipolazioni. Fa passare male gli altri, questa è cattiveria gratuita. Lei fa passare le persone per quello che non sono. Guardala…“.

Non contento Massimiliano ha rivelato a Rosy che uscito dal GF farà “casino” per le cattiverie che gli sono state dette: “Io non dimentico. Sai che qui dentro ho tutte le parole cattive che mi sono dette e che mi rimbombano nella testa?! Tutte le cattiverie che mi sono state dette e quando esco da questa casa faccio un casino. Ma so anche da chi sono partite le prime parole. Io mi sono segnato tutto“.

Un breve ripasso.

Il gieffino si lamenta delle cattiverie che avrebbe ricevuto nella casa del GF, ma facciamo un breve recap di quello che lui ha detto a Beatrice: “Lei non è cristallina, ma è una persona ipocrita e falsa. […] Lei gioca sporco, è una persona squallida, sporca, falsa, ipocrita. Cinquant’anni ed è ridotta così, ma è messa male allora. Mi repelle proprio. Sempre perfida rimane. […] Beatrice è Crudelia Demon, è veramente repellente e fastidiosa, mette disarmonia. […] Fai molto bene ad abbassare lo sguardo con me! […] Presuntuosa, falsa e doppia faccia. Faccia da serpente. Passerebbe sul cadavere di sua madre. È una malefica. […] Ridicola, falsa, finta, gioca e scredita. Bambina viziata di cinquant’anni. […] repressa, rancorosa e cova risentimento. […] Sale sul groppone del maschio e gli vuole mangiare la testa. Spesso, certe volte questo non succede. Ma sa cosa succede se trova il maschio sbagliato? Il maschio si rigira e fa così [colpo alla testa]“.

Ovviamente le nuove frasi di Massimiliano hanno riacceso l’hashtag ‘Fuori Varrese’.