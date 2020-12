La sua auto è uscita fuori strada mentre rientrava a casa, dopo aver svolto il turno di notte al Pronto soccorso dell’ospedale di Putignano. Silvia Camilli, medico 32enne, è morta sul colpo.

La vettura, per cause da accertare, è finita contro un muretto a secco e poi si è ribaltata. Inutili sono stati i soccorsi del 118. La giovane donna era una specializzanda dell’Università Tor Vergata di Roma, da poche settimane in servizio all’ospedale di Putignano, dove era stata assunta per far fronte all’emergenza Covid.

Stando a quanto ricostruito finora, stava rientrando a casa a Gioia del Colle, dopo il lavoro.