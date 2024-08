Fuori la data di inizio della nuova stagione di Bake Off Italia

Svelata la data di inizio della nuova stagione di Bake Off Italia – Dolci in forno. Il 2024 firma la 12esima edizione del talent.

Come ogni anno il mese di agosto è sì mese di vacanza per la stragrande maggioranza degli italiani, ma anche l’ultimo mese che ci separa da una nuova stagione di Bake Off Italia – Dolci in forno. Il talent culinario che vede sfidarsi aspiranti pasticceri da tutto il Bel Paese. A condurre la bellissima Benedetta Parodi, e i temuti giudici… anche quest’anno non potranno mancare Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Ma quando inizia la nuova stagione? E quali novità ci saranno ad attenderci? Sveliamo la nata d’inizio e facciamo partire il conto alla rovescia.

Bake Off Italia

Quando inizia la nuova stagione di Bake Off Italia

Chi come noi non vedeva l’ora di sapere la data di inizio di Bake Off Italia 2024?!? Per fortuna Real Time, il canale che trasmette in chiaro ogni anno il talent culinario a tema dolci, non ci ha fatto attendere troppo: la data di inizio del programma è uscita con un post nel canale Instagram ufficiale di Real Time: tutti pronti ad accendere sul 31 da venerdì 6 settembre alle 21.30.

Ad aspettare concorrenti e telespettatori ci sarà la dolcissima e bravissima Benedetta Parodi (come conduttrice) insieme a Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia come giudici. Se non lo sapete c’è poi una chicca mica da poco: durante la prova tecnica si aggiungerà sempre un nuovo giudice fisso… niente di meno che il Maestro Iginio Massari!

Le aspettative dei fan è al risposta di una ex di Bake Off

La notizia del nuovo giudice fisso ha creato due fazioni ben distinte tra i telespettatori (e sicuramente sarà così anche tra i concorrenti). C’è chi lo ama e non vede l’ora di vederlo all’opera e chi invece non lo apprezza particolarmente e non si sente spunto a guardare il programma per la sua presenza.

Sotto al post di Real Time che svela la data di inizio, poi, si è aperto un interessante dibattito al quale ha partecipato anche una ex concorrente del programma, Eleonora Occhinegro. Una follower e fan del programma ha infatti scritto: “Con Massari spero che il livello si alzi e che come minimo tutti sappiano fare un pan di Spagna e una frolla. Certe cose non possono più vedersi!”. La risposta molto pacate e gentile di Eleonora Occhinegro non si è fatta attendere: “Ti garantisco che nella propria casa, con il tuo forno e senza l’ansia del tempo e delle telecamere è tutto diverso. I concorrenti che vengono scelti hanno superato tante selezioni ed è evidente che qualcosa la sanno fare. Ma sotto il tendone ci sono altre sfide: il caldo esagerato, l’emozione, strumenti mai usati (siamo tutti amatoriali e quasi nessuno ha mai usato per esempio l’abbattitore). A ogni modo nonostante già i giudici storici siano di livello, anche io spero che con Massari la competizione si alzi ulteriormente di livello. Poveri concorrenti“.