Fuori Kean, novità in attacco col Lecce

La Fiorentina dovrà fare a meno di Moise Kean nella partita di domani contro il Lecce, valida per l’anticipo della 27esima giornata di campionato. L’attaccante non sarà disponibile a causa di un colpo al volto subito nella trasferta di Verona. Nei prossimi giorni, Kean sarà sottoposto a nuovi esami per valutare l’evoluzione del suo infortunio. Se i risultati saranno positivi, potrebbe essere convocato per la gara di giovedì contro il Panathinaikos, che si svolgerà nell’ambito degli ottavi di finale di Conference League.

Nel match di domani al Franchi, senza Kean, l’allenatore mister Palladino affiderà il compito di guidare l’attacco a Lucas Beltran. A supportarlo, ci sarà Fagioli nel ruolo di trequartista, mentre Zaniolo e Gosens giocheranno sulle fasce. La Fiorentina cercherà di ottenere il massimo risultato possibile contro il Lecce, nonostante l’assenza di un attaccante importante come Kean. La squadra è determinata a dare il meglio per affrontare al meglio sia il campionato che le competizioni europee.

La situazione di Kean rimarrà sotto osservazione, e la società spera in un recupero rapido dell’atleta, che potrebbe tornare in campo già nella prossima partita, fondamentale per il percorso della Fiorentina in Europa. La sfida contro il Lecce si preannuncia cruciale per mantenere la corsa in campionato e consolidare la posizione in classifica.