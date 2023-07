Fuori dalla Rai perché ha 0nlyFans? “Avrebbe fatto storcere il naso”

Ainett Stephens non tornerà nel cast fisso de Il Mercante In Fiera su Rai 2 perché “troppo grande” come sottolineato da Pino Insegno ai microfoni di DavideMaggio.it.

Pino Insegno: “Ecco perché non tornerà Ainett Stephens al Mercante In Fiera” https://t.co/80en6fc0i1 — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 12, 2023

A giorni di distanza dalla polemica è stato proprio il famoso portale televisivo a interpretare in maniera diversa le parole di Pino Insegno (“le parole del conduttore ai nostri microfoni sarebbero da intendersi come diplomatiche, quel “è diventata un po’ più grande”, dopotutto potrebbe intendersi come “avrà altre priorità”); svelando poi un’indiscrezione su quello che sembrerebbe essere il reale motivo dell’allontanamento di Ainett Stephens dal programma. Due lettere: O e F.

“A far propendere per l’esclusione di Ainett non ci sarebbe l’età anche perché il tempo con la venezuelana è stato più che clemente” – si legge sul sito – “Quello che avrebbe fatto storcere il naso ai vertici Rai è la sua attività su 0nlyFans, discusso social network in cui i creatori di contenuti si mostrano, spesso e volentieri, in momenti di intimità. Se a ciò poi ci aggiungiamo le riflessioni sull’opportunità di tenere quel personaggio così com’era, si capisce il perché Insegno e co. abbiano optato per un’altra decisione. […] Ma vi è di più, proprio in considerazione del ruolo e dei tempi, si starebbe optando per cambiare il nome al personaggio: non più Gatta Nera ma semplicemente Carta Nera”.

Sarà questa la verità? L’unica certezza è che nessun’altra ragazza nera ricoprirà questo ruolo.

Pino Insegno: “Non chiederò scusa ad Ainett Stephens”

“Ho parlato con lei, le ho mandato un messaggio vocale, le ho detto di non prendersela, l’ho ringraziata per il lavoro svolto… è tutto tranquillo. Ainett è una mia amica. E poi, anche se avessi detto – e non l’ho detto – che è diventata un po’ più grande – e, ripeto, non l’ho detto – è un’offesa? Non ho capito quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato grande!”.