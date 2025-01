“Fuori da Mediaset? Ora parlo io” Ilary Blasi parla dell’addio alla TV e spunta il nome di un’altra conduttrice

Ilary Blasi ha recentemente chiarito la sua decisione di prendersi una pausa dalla conduzione televisiva, spiegando che si tratta di una scelta personale e non di pressioni esterne. Dopo anni di lavoro con Mediaset e Canale 5, la Blasi ha limitato la sua presenza sullo schermo nelle ultime stagioni, suscitando speculazioni sul suo futuro professionale. Voci di corridoio suggerivano anche che Pier Silvio Berlusconi avesse espresso riserve riguardo alla sua intenzione di firmare un contratto esclusivo con Netflix, che includerebbe la narrazione della sua separazione da Francesco Totti in progetti come “Unica” e “Ilary”, programmati per il 9 gennaio.

In un’intervista al settimanale Chi, Ilary ha affermato di aver rifiutato la conduzione di due programmi di grande rilevanza, “La Talpa” e “L’Isola dei Famosi 2024”, sottolineando che è fondamentale per lei sentirsi motivata e appassionata ai progetti che intraprende. Ha dichiarato: “Sono più i ‘no’ che dico e ogni volta mi prendo il rischio, vado a istinto”. La Blasi ha anche chiarito che dopo la sua esperienza con Passaparola non ha mai voluto accettare proposte per programmi sportivi, preferendo non seguire quella strada. Inoltre, ha smentito le voci di un presunto allontanamento dalla sua amica Silvia Toffanin, enfatizzando l’assenza di conflitti tra loro.

Oltre alla sua carriera, Ilary ha parlato della sua relazione con Bastian Muller, un imprenditore ed ex modello tedesco. La loro storia d’amore è iniziata in modo inaspettato all’aeroporto di New York, dove Muller ha chiesto il profilo Instagram di Blasi senza conoscere la sua fama. Una volta appresa la sua identità, si è trovato al centro dell’attenzione mediatica. La conduttrice ha descritto Muller come un uomo che la fa sentire speciale e ha evidenziato il suo lato romantico, sfatando gli stereotipi legati ai tedeschi. Ha anche raccontato che Muller non era a conoscenza della sua carriera televisiva italiana, avendo più familiarità con celebrità come Michelle Hunziker. Ilary ha sottolineato la genuinità della loro relazione, protetta dalle pressioni del mondo dello spettacolo.