Fuochi d’artificio notturni ad Asti

Una spettacolo pirotecnico “fuori programma” ha illuminato i cieli della zona ovest di Asti, rompendo il silenzio notturno con l’esplosione di fuochi d’artificio, sempre a opera di ignoti. Lo spettacolo è durato circa un minuto, abbastanza per destare dal sonno molti astigiani, alcuni dei quali sono riusciti a scattare foto o riprendere brevi video dello “show” che ha illuminato a giorno la zona interessata, spaventando numerosi animali domestici.

Questa notte non è la prima volta che si verificano episodi del genere, in quanto già in altre occasioni il silenzio notturno è stato spezzato dall’esplosione di fuochi d’artificio. La questura di Asti, attraverso l’ammonimento del questore Marina Di Donato e dell’assessore alla Sicurezza Luigi Giacomini, aveva già ricordato che l’uso di questi fuochi d’artificio può essere concesso solo a persone dotate di licenza rilasciata dall’Autorità di pubblica sicurezza e senza arrecare pericolo o disturbo a persone, animali o cose.

Tuttavia, nonostante gli appelli e le spiegazioni sulla normativa sull’acquisto e il possesso degli artifici, i responsabili continuano ad utilizzare i botti senza preoccuparsi dei disagi arrecati ai cittadini. La questura aveva anche invitato i cittadini a segnalare alla polizia municipale eventuali inosservanze, ma gli appelli sembrano essere caduti nel vuoto senza ottenere i risultati sperati.