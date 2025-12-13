5 C
Roma
sabato – 13 Dicembre 2025
Spettacolo

Fuochi d’artificio notturni ad Asti

Da stranotizie
Fuochi d’artificio notturni ad Asti

Una spettacolo pirotecnico “fuori programma” ha illuminato i cieli della zona ovest di Asti, rompendo il silenzio notturno con l’esplosione di fuochi d’artificio, sempre a opera di ignoti. Lo spettacolo è durato circa un minuto, abbastanza per destare dal sonno molti astigiani, alcuni dei quali sono riusciti a scattare foto o riprendere brevi video dello “show” che ha illuminato a giorno la zona interessata, spaventando numerosi animali domestici.

Questa notte non è la prima volta che si verificano episodi del genere, in quanto già in altre occasioni il silenzio notturno è stato spezzato dall’esplosione di fuochi d’artificio. La questura di Asti, attraverso l’ammonimento del questore Marina Di Donato e dell’assessore alla Sicurezza Luigi Giacomini, aveva già ricordato che l’uso di questi fuochi d’artificio può essere concesso solo a persone dotate di licenza rilasciata dall’Autorità di pubblica sicurezza e senza arrecare pericolo o disturbo a persone, animali o cose.

Tuttavia, nonostante gli appelli e le spiegazioni sulla normativa sull’acquisto e il possesso degli artifici, i responsabili continuano ad utilizzare i botti senza preoccuparsi dei disagi arrecati ai cittadini. La questura aveva anche invitato i cittadini a segnalare alla polizia municipale eventuali inosservanze, ma gli appelli sembrano essere caduti nel vuoto senza ottenere i risultati sperati.

Articolo precedente
Regali tecnologici per Natale
Articolo successivo
Prevenzione salute a Borgoricco
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.