Animali

Fuochi d’artificio: il WWF lancia un appello per tutelare animali e ambiente in Italia

Da stranotizie
I fuochi d’artificio e i petardi utilizzati durante la notte di Capodanno possono avere effetti significativi su animali, ambiente e sicurezza pubblica. Il WWF ha diffuso un appello rivolto ai Comuni e ai cittadini, invitando a valutare limitazioni o divieti sull’uso dei botti. Le esplosioni improvvise e i lampi di luce possono provocare traumi, disorientamento e fughe incontrollate nella fauna selvatica, in particolare tra gli uccelli, e possono avere conseguenze immediate e a lungo termine come alterazioni comportamentali o interferenze nei cicli riproduttivi.

Il WWF richiama l’attenzione anche sulle reazioni degli animali domestici, come cani e gatti, che possiedono un udito molto più sensibile di quello umano e possono subire traumi, stress elevato e in casi estremi, persino l’aborto. Si stima che ogni anno in Italia migliaia di animali muoiano a causa dei botti di fine anno, con circa l’80% di animali selvatici, soprattutto uccelli, che perdono l’orientamento e finiscono contro ostacoli o muoiono per il freddo.

Oltre all’impatto sugli animali, il WWF evidenzia possibili conseguenze ambientali, come le emissioni di particolato fine, metalli pesanti e perclorati che contribuiscono all’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua, e le scintille e le alte temperature che possono rappresentare un rischio per la vegetazione urbana e innescare incendi. Il WWF richiama diversi studi scientifici che sostengono le proprie affermazioni, come una ricerca condotta a Valencia che ha evidenziato che il rumore dei fuochi d’artificio può influenzare negativamente il ciclo riproduttivo dei passeri.

L’associazione invita i Comuni a valutare l’adozione di ordinanze che vietino o limitino l’uso di petardi e fuochi pirotecnici nella notte di San Silvestro e suggerisce di prendere in considerazione forme alternative di festeggiamento, come spettacoli luminosi o fuochi a basso impatto acustico. Anche LNDC Animal Protection sostiene l’importanza di scegliere un altro modo di festeggiare che non metta a rischio la vita e il benessere degli animali e ha diffuso una serie di consigli utili per proteggere i propri compagni durante il periodo più a rischio.

