Fuochi d’artificio alle 3 di notte per Antonella Fiordelisi, i residenti protestano

Oggi è il compleanno di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria – per farle gli auguri in grande stile – ha deciso di far scoppiare dei fuochi d’artificio dopo la puntata.

Quella dove è situata la Casa del Grande Fratello Vip, però, è una zona residenziale e per questo motivo su Twitter un utente se ne è lamentato taggando il sindaco di Roma. “Buonanotte a quei grandissimi pezzi di M del GFVip che alle tre e mezza di notte fanno i fuochi d’artificio” – ha scritto – “Loro domani dormono, Roberto Gualtieri, possibile ogni anno si ripeta questa cosa? Possibile a Roma? Alle due e mezza questi abbiano il permesso?“.

Buonanotte a quei grandissimi pezzi di merda del @GFVIP_Official che alle tre mezza di notte fanno i fuochi d’artificio. Loro domani dormono…@gualtierieurope possibile ogni anno si ripeta questa cosa? Possibile a Roma? Alle due e mezza questi abbiano il permesso?#GFvip pic.twitter.com/H7s5ECboNE — felicetto (@felicissimasera) March 14, 2023

Un messaggio rivolto alla produzione del Grande Fratello Vip, ma come abbiamo avuto modo di vedere l’artefice dei fuochi d’artificio è Edoardo Donnamaria che ha pure urlato col megafono.

“corri in giardino, auguri… sorridi che sei la più bella del mondo” questo pazzo😭😭😭 #donnalisi pic.twitter.com/VYJWLKjyRb — lidia ⚖️ || 06.06.22 (@perfettacosi__) March 14, 2023

Al termine della puntata Donnamaria ha pure incontrato il suocero, mentre suo padre – su Twitter – ha pubblicato un post polemico contro la produzione.