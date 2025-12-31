Fuochi d’artificio a Sydney

Sydney ha accolto il 2026 con uno spettacolo pirotecnico senza precedenti sul suo celebre porto. In 12 minuti, 25.000 fuochi d’artificio hanno illuminato sette chilometri di skyline, con un effetto a cascata dal Sydney Harbour Bridge e immagini ispirate alla fauna e alla flora australiane. Lo spettacolo, il più grande mai realizzato in città, ha coinvolto il ponte, la Sydney Opera House, edifici del centro e piattaforme sospese sull’acqua, utilizzando complessivamente nove tonnellate di materiale pirotecnico.