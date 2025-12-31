9.5 C
Roma
mercoledì – 31 Dicembre 2025
Spettacolo

Fuochi d’artificio a Sydney

Da stranotizie
Fuochi d’artificio a Sydney

Sydney ha accolto il 2026 con uno spettacolo pirotecnico senza precedenti sul suo celebre porto. In 12 minuti, 25.000 fuochi d’artificio hanno illuminato sette chilometri di skyline, con un effetto a cascata dal Sydney Harbour Bridge e immagini ispirate alla fauna e alla flora australiane. Lo spettacolo, il più grande mai realizzato in città, ha coinvolto il ponte, la Sydney Opera House, edifici del centro e piattaforme sospese sull’acqua, utilizzando complessivamente nove tonnellate di materiale pirotecnico.

Articolo precedente
Blockchain in Italia, trasparenza digitale
Articolo successivo
Vaccino antinfluenzale gratuito in farmacia in Veneto
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.