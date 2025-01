Funzione AI paragonabile a quella dei Pixel e degli iPhone

Con l’avvento del 2025, Samsung si prepara a diventare uno dei principali attori nel settore dell’intelligenza artificiale, introducendo novità nei suoi smartphone Galaxy. Tra le innovazioni più interessanti spicca la funzionalità di trascrizione delle chiamate, attualmente in fase di sviluppo.

Recentemente, Samsung ha migliorato la sua già nota app Voice Recorder, permettendo la trascrizione delle registrazioni vocali. Con l’aggiornamento a One UI 7, l’azienda ha elevato questa funzionalità e, grazie a linee di codice trovate nella nuova versione dell’app (21.5.70.78), si prevede l’integrazione della sintesi per le chiamate, permettendo agli utenti di salvare riassunti delle conversazioni telefoniche.

Questa nuova funzionalità opererà in modo simile a soluzioni già disponibili su dispositivi Google e Apple. L’app genererà una trascrizione della chiamata che verrà elaborata online per creare un riassunto. L’utente avrà comunque la possibilità di elaborare i dati localmente attraverso l’opzione “Processa i dati solo sul dispositivo”, garantendo così che i dati non vengano memorizzati e rispettando la privacy degli utilizzatori.

Guardando a ciò che il futuro riserva, Samsung sembra intenzionata a distinguersi nella competizione nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Anche se le funzionalità attuali sono simili a quelle offerte dai concorrenti, l’azienda potrebbe introdurre novità significative. Se l’obiettivo è affermarsi come leader nell’IA, è probabile l’emergere di applicazioni esclusive che offriranno vantaggi pratici e significativi, contribuendo ad ampliare l’ecosistema dei dispositivi Galaxy e a migliorare l’interazione con gli utenti.

In conclusione, le prossime versioni degli smartphone Galaxy potrebbero offrire strumenti che non solo semplificano la gestione delle comunicazioni, ma anche rafforzano la privacy e la sicurezza degli utenti. Tale direzione promette di posizionare Samsung come un innovatore nel settore dell’intelligenza artificiale, ampliando le esperienze degli utenti e differenziandosi rispetto agli altri competitor.