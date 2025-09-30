Funzionario commerciale

Attività principali:
- Identificazione e apertura di nuovi punti vendita.
- Visite periodiche ai dealer per monitorare l’attività e fornire assistenza.
- Sviluppo delle offerte e promozione dei prodotti e servizi Digi.
Requisiti:
- Esperienza nel ruolo commerciale richiesto.
- Esperienza nel settore telecomunicazioni.
- Autonomia e spirito di iniziativa.
- Orientamento agli obiettivi.
- Ottime doti comunicative e persuasive.
- Organizzazione e pianificazione.
- Resilienza.
- Automunito con patente B.
Contratto: Tempo determinato.
Questo annuncio è rivolto a entrambi i sessi e a persone di tutte le età e nazionalità. I dati saranno trattati secondo il Regolamento UE 679/2016.
Se sei interessato, candidati subito!
