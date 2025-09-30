17.8 C
Funzionario commerciale

Digi Italy, multinazionale nel settore delle telecomunicazioni, cerca un Commerciale per gestire e ampliare il portfolio clienti nelle zone di Brescia, Mantova e Verona.

Attività principali:

  • Identificazione e apertura di nuovi punti vendita.
  • Visite periodiche ai dealer per monitorare l’attività e fornire assistenza.
  • Sviluppo delle offerte e promozione dei prodotti e servizi Digi.

Requisiti:

  • Esperienza nel ruolo commerciale richiesto.
  • Esperienza nel settore telecomunicazioni.
  • Autonomia e spirito di iniziativa.
  • Orientamento agli obiettivi.
  • Ottime doti comunicative e persuasive.
  • Organizzazione e pianificazione.
  • Resilienza.
  • Automunito con patente B.

Contratto: Tempo determinato.

Questo annuncio è rivolto a entrambi i sessi e a persone di tutte le età e nazionalità. I dati saranno trattati secondo il Regolamento UE 679/2016.

Se sei interessato, candidati subito!


