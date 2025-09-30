Funzionario commerciale

Digi Italy, multinazionale nel settore delle telecomunicazioni, cerca un Commerciale per gestire e ampliare il portfolio clienti nelle zone di Brescia, Mantova e Verona.

Attività principali:

Identificazione e apertura di nuovi punti vendita.

Visite periodiche ai dealer per monitorare l’attività e fornire assistenza.

Sviluppo delle offerte e promozione dei prodotti e servizi Digi.

Requisiti:

Esperienza nel ruolo commerciale richiesto.

Esperienza nel settore telecomunicazioni.

Autonomia e spirito di iniziativa.

Orientamento agli obiettivi.

Ottime doti comunicative e persuasive.

Organizzazione e pianificazione.

Resilienza.

Automunito con patente B.

Contratto: Tempo determinato.

Questo annuncio è rivolto a entrambi i sessi e a persone di tutte le età e nazionalità. I dati saranno trattati secondo il Regolamento UE 679/2016.

Se sei interessato, candidati subito!