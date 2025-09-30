Funzionario commerciale

16.1 C
DIGI Italy, multinazionale nel settore delle telecomunicazioni, cerca un Commerciale per gestire e ampliare il portfolio clienti nelle zone di Brescia, Mantova e Verona.

Attività principali:

  • Identificazione e apertura di nuovi punti vendita: ricerca e localizzazione di potenziali punti vendita, gestione dei rapporti contrattuali.
  • Visita ai dealer: visite periodiche per monitorare l’attività dei rivenditori, fornire informazioni, consulenza e assistenza riguardo all’allestimento.
  • Sviluppo delle offerte e promozione: implementazione delle attività promozionali, presentazione e vendita dei prodotti e servizi Digi secondo il piano commerciale.

Requisiti:

  • Esperienza nel ruolo commerciale richiesto
  • Esperienza nel settore telecomunicazioni
  • Autonomia e spirito di iniziativa
  • Orientamento agli obiettivi
  • Doti comunicative e persuasive
  • Organizzazione e pianificazione
  • Resilienza
  • Automunito con patente B

Contratto di lavoro:
– Tempo determinato

Questo annuncio è rivolto a entrambi i sessi e a persone di tutte le età e nazionalità. I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Se sei interessato, candidati ora!


