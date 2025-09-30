Funzionario commerciale

Attività principali:
- Identificazione e apertura di nuovi punti vendita: ricerca e localizzazione di potenziali punti vendita, gestione dei rapporti contrattuali.
- Visita ai dealer: visite periodiche per monitorare l’attività dei rivenditori, fornire informazioni, consulenza e assistenza riguardo all’allestimento.
- Sviluppo delle offerte e promozione: implementazione delle attività promozionali, presentazione e vendita dei prodotti e servizi Digi secondo il piano commerciale.
Requisiti:
- Esperienza nel ruolo commerciale richiesto
- Esperienza nel settore telecomunicazioni
- Autonomia e spirito di iniziativa
- Orientamento agli obiettivi
- Doti comunicative e persuasive
- Organizzazione e pianificazione
- Resilienza
- Automunito con patente B
Contratto di lavoro:
– Tempo determinato
Questo annuncio è rivolto a entrambi i sessi e a persone di tutte le età e nazionalità.
