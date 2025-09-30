Funzionario commerciale

DIGI Italy, multinazionale nel settore delle telecomunicazioni, cerca un Commerciale per gestire e ampliare il portfolio clienti nelle zone di Brescia, Mantova e Verona.

Attività principali:

Identificazione e apertura di nuovi punti vendita: ricerca e localizzazione di potenziali punti vendita, gestione dei rapporti contrattuali.

Visita ai dealer: visite periodiche per monitorare l’attività dei rivenditori, fornire informazioni, consulenza e assistenza riguardo all’allestimento.

Sviluppo delle offerte e promozione: implementazione delle attività promozionali, presentazione e vendita dei prodotti e servizi Digi secondo il piano commerciale.

Requisiti:

Esperienza nel ruolo commerciale richiesto

Esperienza nel settore telecomunicazioni

Autonomia e spirito di iniziativa

Orientamento agli obiettivi

Doti comunicative e persuasive

Organizzazione e pianificazione

Resilienza

Automunito con patente B

Contratto di lavoro:

– Tempo determinato

Questo annuncio è rivolto a entrambi i sessi e a persone di tutte le età e nazionalità. I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Se sei interessato, candidati ora!