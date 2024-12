Titolo:

OFFICER AMMINISTRATIVO COMITATO REGIONALE VENETO



Azienda:



Descrizione:: diritto privato, non trovano applicazione le disposizioni previste in materia di concorsi pubblici. Unità Operativa… Associazione di diritto privato, non trovano applicazione le disposizioni previste in materia di concorsi pubblici….



Luogo:: Jesolo, Venezia