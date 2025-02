Funzionamento e Possibilità di Utilizzo

Nella serata di lunedì, xAI, la startup di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk, ha presentato Grok 3, descritto come «il chatbot più potente al mondo». Grok 3 può analizzare immagini, rispondere a domande complesse e integrare funzioni avanzate con il social network X. Durante la presentazione in streaming, si afferma che supera modelli come Google Gemini e GPT-4o di OpenAI.

Per addestrare Grok 3, xAI ha utilizzato un data center a Memphis con circa 200.000 GPU, offrendo una potenza di calcolo dieci volte superiore a quella di Grok 2. Il set di dati di addestramento include documenti legali americani, aumentando la capacità di comprensione del modello. Sono state introdotte nuove funzionalità per le applicazioni Grok su iOS e Web, tra cui “DeepSearch”, uno strumento di ricerca avanzato che esamina Internet per fornire risposte dettagliate.

Grok 3 è accessibile agli abbonati Premium+ di X e ulteriori funzioni saranno disponibili con il piano “SuperGrok”. La promessa di xAI è di rendere open source Grok 2 una volta che Grok 3 sarà stabile. Elon Musk ha sottolineato l’obiettivo di fornire risposte accurate, anche se in contrasto con il politicamente corretto. Grok 3 non è solo un modello, ma comprende diverse versioni, tra cui Grok 3 mini, che offre risposte più rapide.

Grok 3 Reasoning è progettato per affrontare questioni matematiche in modo approfondito, traendo vantaggio da un’app che consente agli utenti di richiedere un’elaborazione più dettagliata. Alcune funzionalità rimangono in fase beta, essendo state appena introdotte. Gli abbonati Premium+ di X possono accedere a Grok 3, mentre dettagli su SuperGrok sono ancora sconosciuti.