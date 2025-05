Funzionamento e Confronto dei Migliori Tool: Scopri di Più!

Google ha lanciato Flow, una piattaforma di intelligenza artificiale dedicata alla produzione cinematografica, sia professionale che amatoriale, durante la conferenza Google I/O 2025. Flow integra tre avanzati modelli AI di Google: Veo per la generazione video, Imagen per la creazione di immagini, e Gemini per l’elaborazione del linguaggio naturale. Questo strumento mira a rendere più accessibile la narrazione visiva, permettendo la creazione di clip cinematografiche tramite semplici descrizioni testuali, garantendo coerenza narrativa tra le scene.

Il sistema offre controlli dettagliati come angolazioni della telecamera e movimento dei personaggi, oltre a strumenti di editing avanzato, come Scenebuilder, per modificare scene esistenti senza compromettere la continuità. Attraverso Flow TV, gli utenti possono esplorare una galleria di video generati dall’AI.

Flow è attualmente disponibile negli Stati Uniti tramite piani a pagamento, Google AI Pro e AI Ultra, con un’espansione globale prevista nei prossimi mesi. La piattaforma ha già suscitato interesse tra i cineasti grazie alla collaborazione attiva per raccogliere feedback e migliorare le funzionalità.

Rispetto a competitor come Sora di OpenAI, Dream Machine di Luma Labs e Runway di Runway AI, Flow si distingue per la sua capacità di generare scene più lunghe e complesse. Sora si concentra su clip brevi e ha limitazioni nella generazione di volti realisti, mentre Dream Machine si contraddistingue per la velocità e il realismo delle immagini. Infine, Runway offre notevoli opzioni di personalizzazione per il montaggio video, rendendolo popolare nel settore professionale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.geopop.it