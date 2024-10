Funzionamento di CheekAge: Un’Analisi Approfondita

Un gruppo di scienziati americani ha creato CheekAge, un innovativo tampone salivare in grado di rivelare l’età biologica, la velocità di invecchiamento e il rischio di mortalità del paziente. Sviluppato da Tally Health di New York, questo test rappresenta un progresso significativo rispetto ai tradizionali “orologi epigenetici”, che si basano su campioni di sangue, rendendo l’analisi meno invasiva e più accessibile. CheekAge si basa sulla metilazione del DNA, un processo molecolare che modifica l’attività genica senza cambiare la struttura dei geni stessi.

Il funzionamento di CheekAge si basa sull’epigenetica, ossia lo studio di come l’ambiente e lo stile di vita influenzano l’espressione genica nel tempo. Attraverso un semplice tampone applicato all’interno della guancia, gli scienziati possono raccogliere dati vitali riguardanti l’aspettativa di vita e i rischi legati al processo di invecchiamento. I primi risultati suggeriscono che un aumento in una deviazione standard del punteggio CheekAge corrisponde a un incremento del 21% del rischio di mortalità per qualsiasi causa, indicando che punteggi più elevati potrebbero associarsi a un maggior rischio di morte.

Lo studio, pubblicato il 1 ottobre su “Frontiers in Aging”, ha utilizzato dati provenienti dai Lothian Birth Cohorts dell’Università di Edimburgo, seguendo oltre 1.500 individui nati tra il 1921 e il 1936. I ricercatori hanno poi confrontato i risultati dei test epigenetici su campioni di sangue con quelli di CheekAge, individuando geni associati alla mortalità, come PDZRN4 e ALPK2, legati a tumori e salute cardiaca.

L’importanza di questo nuovo test è evidente: non solo offre un metodo per stimare la longevità, ma potrebbe anche aprire la strada a ricerche future su come questi geni influenzano la durata della vita e la salute negli animali. L’autore dello studio, il dottor Adiv Johnson, ha sottolineato la necessità di ulteriori ricerche per esplorare altre possibili associazioni, come l’incidenza di malattie legate all’età e la durata della “healthspan”, il periodo di vita sana priva di malattie croniche. Con CheekAge, potrebbe finalmente essere possibile ottenere informazioni cruciali sulla salute personale attraverso un metodo semplice e non invasivo.