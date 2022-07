Funko, azienda statunitense conosciuta in tutto il mondo per le sue action figure in vinile, sta per preparare il suo debutto ufficiale nel mondo dei videogiochi. L’azienda ha stretto un accordo con 10:10 Games, team di sviluppo guidato da Jon Burton, il fondatore di Traveller’s Tales e TT Games (famose per molti giochi del franchise Lego), e pubblicherà un gioco d’azione per PC e console nel 2023. “La nostra partnership con 10:10 Games e i suoi talenti ci permetterà di creare giochi che rispecchieranno le caratteristiche uniche delle varie linee di prodotti Funko”, ha detto il CEO dell’azienda Andrew Perlmutter. Funko infatti non è famosa solamente per i suoi Pop!, statuine collezionabili tratte da un’infinità di serie TV, film, fumetti e molto altro, ma produce moltissime altre linee di prodotti basate sui franchise più famosi. E sembra proprio che anche questo gioco, complice l’esperienza di Burton con i marchi su licenza Lego, coinvolgerà diversi personaggi da altrettante proprietà intellettuali. Né Funko né 10:10 Games hanno fornito ulteriori dettagli su questo primo gioco, se non che tra i protagonisti ci sarà la mascotte di Funko, Freddie, e che il rating sarà per teenager.