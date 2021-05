Eitan è fuori pericolo. I medici hanno sciolto la prognosi per il bambino di 5 anni, unico sopravvissuto della strage della funivia del Mottarone. Dopo otto giorni di ricovero domani lascerà la rianimazione dell’ospedale Regina Margherita e sarà spostato in un altro reparto “È in costante miglioramento sia dal punto di vista del trauma toracico sia dal punto di vista del trauma addominale”, spiegano i medici che si stanno prendendo cura di lui.

Accanto a Eitan ci sono gli zii e i nonni che non lo abbandonano mai, in particolare zia Aya è al suo fianco da domenica notte. Il piccolo sopravvissuto ha perso tutta la sua famiglia domenica scorsa quando la cabina numero 3 della funivia è precipitata nel vuoto: sono morti suo papà Amit, 30 anni, sua mamma Tal, i bisnonni e anche il fratellino minore di Eitan, Tom, che di anni ne aveva solo due.

Eitan deve la vita proprio a suo papà: mentre la funivia precipitava, come hanno accertato i soccorritori, Amit Biran è riuscito ad afferrare suo figlio e a stringerlo in un abbraccio che lo ha salvato dal terribile rotolamento lungo il pendio e dallo schianto che ha ucciso 14 passeggeri della funivia. Eccetto lui, Eitan.

Uno striscione di solidarietà a Eitan appeso alla recinzione del carcere di Verbania (ansa)

Una psicologa dell’ospedale assiste lui e la sua famiglia: non sarà semplice dirgli che cosa è successo. Lui non sa ancora nulla dell’incidente. Chiede di mamma e papà ma ci vorrà tempo prima che i medici e gli zii possano raccontargli tutto. “Sarà un percorso graduale ma non gli diremo bugie”, spiegava giorni fa la psicologa del Regina Margherita.