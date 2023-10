Funien Sostituzione del Kit di accori per Fotocamera istantanea 17-in-1 per Fujifilm Instax Mini 11 Fotocamera a Pellicola istantanea con Custodia/Album/cornici/Filtro Obiettivo/Cordino e altr

Caratteristiche:



Il kit di accessori 17 in 1 sostituisce la fotocamera a pellicola istantanea Fujifilm Instax Mini 11.

Protezione portatile: con custodia protettiva trasparente e cordino arcobaleno per il trasporto portatile protettivo per i viaggi.

Ricordi colorati: filtri per lenti, adesivi colorati e cornici possono rendere le foto meravigliose per congelare il tempo, raccolte nell’album fotografico.

Espositore da parete / da tavolo: decora la tua parete con foto in cornici di carta, corde e morsetti o esponi su un tavolo con supporti.

Specifiche:



Materiale principale: carta, acrilico, plastica

Confezione: 17 in 1

Applicazione: sostituzione per Fujifilm Instax Mini 11

Formato del pacchetto: 28 * 15 * 8 cm / 11,02 * 5,91 * 3,15 pollici

Lista imballaggio:



1 * Custodia protettiva per fotocamera trasparente

1 * Album fotografico

1 * Adesivo per fotocamera

1 * Set di 4 adesivi angolari pezzi

1 * Confezione di supporti da tavolo di carta

1 * Confezione di cornici di carta rettangolari

1 * Confezione di cornici di carta stile coniglio

3 * Confezioni di adesivi

1 * Set di cornici per foto in plastica a 5 colori

1 * Set di 4 lenti con filtro a colori

2 * Supporti da tavolo in acrilico

1 * cordino arcobaleno

1 * penna colorata

1 * Panno per pulire

