I funerali di Raffaella Carrà in diretta su Rai Uno hanno paralizzato un paese intero che ha pranzato con l’omelia in sottofondo. Una bara semplicissima, nessun canto in chiesa, pochi discorsi: tutte le direttive date dalla cantante sul letto di morte sono state rispettate.

I funerali si sono tenuti presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli in Piazza del Campidoglio a Roma e dopo la cremazione l’urna farà tappa a San Giovanni Rotondo per poi andare all’Argentario, in Toscana, dove Raffaella passava le vacanze estive nella sua seconda casa.

A svolgere la messa è stato Padre Francesco Dileo che ha avuto modo di sentire Raffaella Carrà anche nei suoi ultimi giorni. “Abbiamo mantenuto contatti telefonici sino a qualche giorno fa” – ha dichiarato durante l’omelia – “Quando Sergio Japino ha detto che ci stava lasciando, il suo addio è stato un fuori programma. Sergio ha detto: “Raffaella è andata in un mondo migliore dove la sua risata e il suo talento risplenderanno”. Raffaella, la più amata dagli italiani non se n’è andata per sempre, si è solo spostata un po’ più in là, per citare una sua canzone“.

Una citazione che ha strappato un sorriso, ciò che aveva proprio richiesto Raffaella Carrà.

Funerali Raffaella Carrà, il discorso di Virgina Raggi

A renderle omaggio anche la sindaca di Roma, la sua seconda città.