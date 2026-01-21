Funerali Enrico De Martino a Torre del Greco

Durante i funerali di Enrico De Martino, padre del conduttore Stefano, si sono verificate scene di grande commozione e lacrime. L’ex ballerino è deceduto all’età di 61 anni a causa di una malattia contro cui lottava da tempo. La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa di San Michele a Torre del Greco, alla presenza di parenti, amici e conoscenti.

Tra i presenti c’era anche Belen Rodriguez, che ha accompagnato il figlio Santiago a salutare il nonno per l’ultima volta. La Rodriguez ha condiviso una foto su Instagram durante il viaggio da Milano a Torre del Greco, mostrando Santiago mentre le tiene la mano. Nonostante i rapporti con la famiglia De Martino si siano raffreddati dopo la fine del matrimonio con Stefano, Belen ha dimostrato rispetto per i figli e i parenti cari.

I funerali si sono svolti in forma privata per evitare l’assalto dei curiosi e dei fotografi. La scelta della chiesa di San Michele non è stata casuale, poiché è lo stesso luogo in cui Enrico e la moglie Maria Rosaria Scassillo si erano sposati oltre trent’anni fa. Belen ha sostenuto l’ex marito durante la cerimonia, nonostante anche lei fosse visibilmente commossa.

Tra gli altri presenti alla cerimonia c’erano Alessandro Siani, Herbert Ballerina, Peppe Lanzetta, Patrizio Rispo e Giovanni Esposito, amici di Stefano. Il conduttore di Affari Tuoi ha condotto il feretro all’uscita della chiesa e ha definito Enrico “il miglior papà” con voce rotta dal dolore e dal pianto. La Rai era rappresentata dal direttore della Rai di Napoli Antonio Parlati, mentre Antonio Ricci, amico di Stefano e padre di Striscia la Notizia, ha partecipato al rito funebre.

Don Luigi, sacerdote vicino alla famiglia De Martino, ha concelebrato la funzione e ha detto: “Qui danziamo la vita, ancora con Enrico”. La commozione ha raggiunto l’apice quando un gruppo di musicisti ha eseguito la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone.