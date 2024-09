Funerali di Totò Schillaci: Il video della bara nel quartiere Cep di Palermo

Totò Schillaci, il leggendario capocannoniere della Nazionale italiana ai Mondiali del 1990, è scomparso a 59 anni a causa di complicazioni legate a un tumore. La sua salma è stata portata per le strade del quartiere Cep di Palermo, dove è cresciuto e ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. Il feretro ha sfilato davanti alla casa di Schillaci, accompagnato dai familiari: il padre Mimmo, il fratello Giovanni, la moglie Barbara e i figli Jessica, Mattia e Nicole, oltre alla prima moglie Rita Bonaccorso. Durante il corteo, centinaia di sostenitori lo hanno omaggiato, inclusi molti studenti dell’istituto comprensivo Saladino.

Dopo il passaggio nel rione natale, il feretro è stato portato alla chiesa di San Giovanni Apostolo per una cerimonia d’addio prima di arrivare in Cattedrale, dove una folla immensa ha atteso il campione. La bara è stata decorata con la maglia azzurra della Nazionale, quella rosanero del Palermo e con una bandiera tricolore, simboleggiando il legame con le sue origini e la sua carriera. Anche il Messina, la squadra in cui ha debuttato da professionista, è stata ricordata con una sciarpa.

In paralello, il stadio Renzo Barbera ha aperto una camera ardente per Schillaci, attirando molti ex compagni e calciatori famosi, tra cui Beppe Bergomi e Giuseppe Giannini, oltre a rappresentanti delle istituzioni calcistiche italiane. Fra di essi vi erano anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC, Antonio Matarrese e Dario Mirri, presidente del Palermo. Non è mancata la presenza del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

All’esterno della Cattedrale, sono stati lasciati vari omaggi, tra cui due corone di fiori: una della FIFA, dedicata all’“eroe di Italia ’90”, e l’altra proveniente da Gianni Infantino. Un grande striscione dai tifosi rosanero recitava il commovente messaggio: “Ciao Totò, figlio di Palermo”. Questi eventi hanno testimoniato l’affetto e il rispetto che i tifosi e la comunità nutrono per Schillaci, un simbolo del calcio italiano e della città di Palermo.