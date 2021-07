I funerali di Raffaella Carrà si terranno venerdì, a partire dalle 12, presso la Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli in Piazza del Campidoglio, a Roma. L’evento sarà trasmesso presumibilmente in diretta su Rai Uno, come avvenuto per l’ultimo saluto a Gigi Proietti lo scorso novembre.

Domani, invece, nel primo pomeriggio partirà il corteo funebre per l’ultimo saluto. Si partirà da Via Nemea 21 (dove abitava), passando per l’Auditorium Rai del Foro Italico (in via Teulada 66), poi al Teatro delle Vittorie, fino alla sede Rai di Viale Mazzini ed infine in Campidoglio. Qui, nella Sala Protomoteca, si terrà la camera ardente, aperta dalle ore 18:00 fino a mezzanotte, per poi riaprire il giovedì mattina alle 08:00 fino alle 12:00 e dalle 18:00 fino a mezzanotte.

Funerali di Raffaella Carrà: le proposte di Laura Pausini e Milly Carlucci

La scomparsa di Raffaella Carrà ha sconvolto tutti ed in attesa dei suoi funerali, Laura Pausini e Milly Carlucci hanno esplicitato due richieste. La prima ha chiesto il lutto cittadino, la seconda di intitolarle il Foro Italico, ovvero l’Auditorium dove un tempo veniva realizzato Carramba Che Sorpresa.

“Il sogno di fare un programma tv io e lei, in Italia e in Spagna, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, non lo potrò più realizzare. Ma sono comunque grata di essere nata in questa epoca e averla potuta ammirare, prendere da esempio, idolatrare. Raffaella Carrà è una donna importante per il nostro paese, per il peso artistico, la sua volontà, l’impegno, il sacrificio, la sua passione. Sempre elegante, mai volgare. Uno “spettacolo di persona”. Continuo ad essere molto triste. Ma il suo ricordo per me, anche nella mia vita personale per ciò che ho condiviso con lei, non svanirà mai. Mi piacerebbe molto che il nostro paese le fosse riconoscente per tutto ciò che ha rappresentato per noi e nel mondo, dedicandole un doveroso lutto nazionale.

Laura Pausini”.

E ancora:

“Sto guardando con emozione Carramba Che Sorpresa su Rai Uno, sarebbe bello intitolare l’Auditorium Rai del Foro Italico alla grande Raffaella Carrà”.