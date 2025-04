Funerali di Papa Francesco, l’uomo di Musk in Italia lancia la polemica

Durante il funerale di Papa Francesco, Andrea Stroppa, referente italiano di Elon Musk, ha espresso il suo disappunto per la presenza di politici italiani che ridevano e chiacchieravano. Stroppa, nato nel 1994 e descritto come un “nerd lievemente autistico,” considera Musk un idolo e una figura simile a Cristo. Dopo essere stato un hacker vicino ad Anonymous, ha iniziato a farsi notare per un’inchiesta sulla disinformazione online legata a Lega e Movimento 5 Stelle. La sua carriera ha preso una svolta importante nel 2022, quando è stato scelto come ricercatore indipendente per la sicurezza su Twitter (ora X), un incarico che lo ha visto impegnato nella lotta contro contenuti pedopornografici, guadagnandosi un ringraziamento pubblico da Musk.

Il legame tra Stroppa e Musk si è sviluppato ulteriormente con Stroppa che ha presentato l’imprenditore a esponenti politici italiani, come Giorgia Meloni, facendolo salire sul palco della convention di Fratelli d’Italia nel 2023. Il giovane si è fatto promotore di temi legati all’intelligenza artificiale e al settore aerospaziale, sostenendo che l’Italia deve diventare un partner chiave per SpaceX. Ha anche denunciato tentativi di ostacolare questa partnership, invitando gli italiani a far sentire la loro voce.

Durante l’Inauguration Day di Trump, ha sottolineato l’importanza di Musk per il rafforzamento delle relazioni tra Italia e Stati Uniti, ringraziandolo per la sua visione positiva nei confronti del paese, nonostante le sfide burocratiche.